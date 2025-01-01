Thailändische Ehefrau darf nicht gehenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 47: Thailändische Ehefrau darf nicht gehen
44 Min.Ab 12
Ein älterer Herr alarmiert die Polizei, weil seine Nachbarin von ihrem Ehemann misshandelt wird. Als die Beamten eintreffen, finden sie eine völlig verängstige Thailänderin vor, die nur zaghaft zugibt, was ihr Mann ihr angetan hat. Plötzlich zeigt dieser Reue. Wenig später fahren die Polizisten eine Straße entlang, als ihnen eine Frau beinahe vors Auto läuft. Sie hat Angst um ihren Freund, der just in diesem Moment an einem illegalen Autorennen teilnimmt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1