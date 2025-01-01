Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thailändische Ehefrau darf nicht gehen

SAT.1Staffel 2Folge 47
Folge 47: Thailändische Ehefrau darf nicht gehen

44 Min.Ab 12

Ein älterer Herr alarmiert die Polizei, weil seine Nachbarin von ihrem Ehemann misshandelt wird. Als die Beamten eintreffen, finden sie eine völlig verängstige Thailänderin vor, die nur zaghaft zugibt, was ihr Mann ihr angetan hat. Plötzlich zeigt dieser Reue. Wenig später fahren die Polizisten eine Straße entlang, als ihnen eine Frau beinahe vors Auto läuft. Sie hat Angst um ihren Freund, der just in diesem Moment an einem illegalen Autorennen teilnimmt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

SAT.1
