Auf Streife

Ein Herz für Mama

SAT.1Staffel 2Folge 49vom 14.01.2025
Ein Herz für Mama

Ein Herz für Mama

Auf Streife

Folge 49: Ein Herz für Mama

45 Min.Folge vom 14.01.2025Ab 12

Bei der nächtlichen Streifenfahrt werden die Beamten auf einen Jungen aufmerksam, der eine 40 cm lange Machete bei sich trägt. Was hat der Minderjährige damit vor? Kurz darauf wendet sich ein verzweifelter Mann an die Polizisten: Seine Freundin wird vor einem Vereinsheim von zwei Männern mit Schlagstöcken festgehalten. Er selbst konnte fliehen. Es stellt sich heraus, dass die Männer zur Bürgerwehr gehören und das Vereinsheim bewachen, weil bereits zweimal eingebrochen wurde ...

