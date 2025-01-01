Auf Streife
Folge 54: Traktorparty
44 Min.Ab 12
Die Polizisten kollidieren auf einer Landstraße beinahe mit einem alten Sessel, der mitten auf der Fahrbahn steht. Sie können ihn noch rechtzeitig aus dem Weg räumen. Doch wie ist der Sessel dort hingekommen? Danach müssen die Beamten zwei Streithähne in einem Lebensmittelgeschäft auseinander bringen. Diese haben zuvor den gesamten Laden demoliert. Angeblich wurde einer der beiden von der Tochter des anderen beim Klauen beobachtet. Hat das Mädchen die Wahrheit gesagt?
Weitere Folgen in Staffel 2
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
