Auf Streife
Folge 61: Das brennende Ölfass
45 Min.Ab 12
Eine Mutter hat Angst um ihre Tochter, die zusammengeschlagen wurde. Mit Mühe und Not können die Polizisten das Mädchen schließlich überreden, ihnen zu erzählen, was geschehen ist. Angeblich hat ihr Ex-Freund ihr das angetan. Finden die Beamten den Schläger? Im Anschluss werden die Polizisten auf ein Auto aufmerksam, in dem ein Junge am Steuer sitzt. Der Beifahrer, sein alkoholisierter Vater, verharmlost die Situation und behauptet, sein Sohn sei ein guter Fahrer ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1