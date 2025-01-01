Auf Streife
Folge 7: Der falsche Polizist
44 Min.Ab 12
Fragwürdig scheint der erste Notruf des Tages: Ein Polizist soll einen Mann in seinem Haus bestohlen haben und ist nun im Wohnzimmer des mutmaßlichen Opfers eingesperrt. Werden die Beamten bei ihrem Einsatz tatsächlich auf einen Kollegen treffen? Dann werden die Polizisten zum Jugendamt gerufen. Ein Mann hat randaliert und sich mit einer Mitarbeiterin in deren Büro eingeschlossen. Er will nicht eher wieder raus kommen, bis er das Besuchsrecht für seinen Sohn zurückbekommt ...
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
