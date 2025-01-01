Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 75
Bei einer Verkehrskontrolle winken die Polizisten einen Sprinter heraus. Der polnische Fahrer und seine Begleitung behaupten, gerade einen Umzug durchzuführen. Als die Beamten den Laderaum kontrollieren wollen, stoßen sie jedoch auf Widerstand. Was verheimlichen die beiden? Später ruft eine Frau die Polizei, weil ihr während des Tankens das Handy aus dem Wagen geklaut wurde. Plötzlich läuft ein Mann mit einem Sack voll Geld aus der Tankstelle und in die Arme der Polizisten ...

