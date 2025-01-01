Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Ein Mann im Liebeswahn

SAT.1Staffel 2Folge 86
Ein Mann im Liebeswahn

Auf Streife

Folge 86: Ein Mann im Liebeswahn

45 Min.Ab 12

Die Beamten müssen einen Nachbarschaftsstreit schlichten, dessen Teilnehmer nicht alle menschlich zu sein scheinen. - In einem Fastfood-Lokal fliegen die Fäuste zwischen einem Verkäufer und einem alkoholisierten Kunden - Ein Fahrzeug ist gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer des Wagens ist schwer verletzt und bewusstlos. Kurioserweise ist die hintere Fahrzeugtür geöffnet und ein Kindersitz lässt darauf schließen, dass sich womöglich eine weitere Person in dem Auto befunden hat.

