Aggressive Jugendliche gehen auf Schwangere losJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 95: Aggressive Jugendliche gehen auf Schwangere los
46 Min.Ab 12
Zwei 18-Jährige haben versucht, einen Rentner auszurauben. Dieser setzt sich zur Wehr und kassiert daraufhin brutale Schläge. Als eine Schwangere sich einmischt, wird sie ebenfalls ein Gewaltopfer. - Nach einem Einbruch bei einer 65-Jährigen und ihrer Tochter hinterlässt der Einbrecher Blumen auf dem Küchentisch. - Ein Notruf von zwei Frauen erreicht die Beamten früh morgens: Angeblich werden sie von dem Türsteher einer Diskothek auf der Toilette gefangen gehalten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1