Auf Streife

Nieder mit dem Terror-Chef

SAT.1Staffel 3Folge 101
Nieder mit dem Terror-Chef

Auf Streife

Folge 101: Nieder mit dem Terror-Chef

45 Min.Ab 12

Der Chef einer Webeagentur wird mit einem Briefdolch angegriffen, nachdem er seinen Mitarbeitern monatelang das Leben zur Hölle gemacht hat. Welcher seiner Mitarbeiter ist der Täter? Ein junges Mädchen wird vom Erzfeind ihres Bruders hereingelegt und löst damit eine Prügelei zwischen den Rivalen aus. Können die Beamten schlichten? Und: Eine Frau meldet der Polizei, dass ihre neuen Sommerreifen aus ihrer Garage gestohlen wurden. Können die Beamten den Dieb fassen?

SAT.1
