Auf Streife
Folge 104: Schwarzlicht - Schlägerei
45 Min.Ab 12
Auf einem Minigolfplatz greift ein Gast zwei junge Männer mit einem Golfschläger an und verletzt einen von ihnen schwer. Was ist der Grund für die Prügel-Attacke? Einer Frau werden im Waschsalon Sonnenbrille und Handy geklaut. Die Überwachungskamera gibt den ersten Hinweis auf den Täter. Können die Beamten den dreisten Dieb stellen? Ein Obdachloser versteckt sich im Lieferwagen eines Paketdienstes und randaliert. Was will er mit der Aktion bezwecken?
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1