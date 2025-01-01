Letzte Hoffnung große SchwesterJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 127: Letzte Hoffnung große Schwester
44 Min.Ab 12
Eine Passantin wird offenbar von drei Punks bedrängt. Die Polizisten schreiten ein. Sie ahnen jedoch nicht, dass sie in ein weitreichendes Familiendrama hineingeraten sind. Ein Autofahrer muss einem herrenlosen Hund ausweichen und baut einen Unfall. Die Halterin des Tiers gibt ihm alleine die Schuld an dem Unfall. Hat sie Recht?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1