Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Sprung ins Ungewisse

SAT.1Staffel 3Folge 128
Sprung ins Ungewisse

Sprung ins UngewisseJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 128: Sprung ins Ungewisse

44 Min.Ab 12

Eine Drag-Queen entdeckt ein Fahrzeug, das offenbar gegen einen Baum gefahren wurde. Von dem Fahrer fehlt jedoch jede Spur... Ein wütender Hausbesitzer bedroht einen Malerlehrling mit einer Glasscherbe. Wie konnte es so weit kommen? Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses fühlt sich durch eine junge Dame gestört, die seit Tagen vor dem Haus kampiert und mit schrägen Liebesliedern ihren Verflossenen zurückerobern will.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen