28-jähriger greift Mutter mit Reizgas anJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 139: 28-jähriger greift Mutter mit Reizgas an
45 Min.Ab 12
Bei einem Streit geht ein Metalfan auf seine eigene Mutter los. Die Beamten müssen ein Familiendrama verhindern! - Ein Ladenbesitzer meldet der Polizei den Diebstahl einer wertvollen Modelleisenbahn. Wird ein achtjähriger Kunde sie zum Täter führen? - Der Kampfhund einer Hundeliebhaberin verstirbt ganz plötzlich. Sie vermutet, dass er vergiftet wurde. - Und: Auf Streife bemerken die Beamten einen nackten Mann auf einem Moped. Wie wird der Fahrer sein Verhalten rechtfertigen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1