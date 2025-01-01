Auf Streife
Folge 17: Das Stinktier Attentat
45 Min.Ab 12
Der Besitzer eines italienischen Restaurants ruft die Polizei, weil er seinen Konkurrenten anzeigen will. Er ist davon überzeugt, dass dieser ein Stinktier und Ratten bei ihm ausgesetzt hat, um ihn in den Ruin zu treiben. Ist der Beschuldigte der wahre Täter? Im Anschluss ist ein Autofahrer überzeugt, Opfer zweier falscher Polizisten geworden zu sein. Er wurde von den Herren zu einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro verdonnert, das er ihnen bar auszahlen sollte. Irrt sich der Mann?
Weitere Folgen in Staffel 3
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
