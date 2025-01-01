Auf Streife
Folge 25: Wildpinkler wird abgeknallt
45 Min.Ab 12
Die Polizisten werden zu einem Feldweg gerufen, wo ein 15-Jähriger beim Urinieren angeschossen wurde. Während der Verletzte ins Krankenhaus gefahren wird, machen sich die Beamten gemeinsam mit dem Vater des Opfers auf die Suche nach dem Täter. Wenig später eskaliert in einem Elektrohandel der Streit um einen Backofen aus dem Schnäppchenmarkt. Zwei Kunden beanspruchen das Einzelstück und keiner der beiden will nachgeben. Werden die Polizisten herausfinden, wem das Gerät zusteht?
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
