Auf Streife

In der Hochzeitsnacht auf Abwegen

SAT.1Staffel 3Folge 42
Folge 42: In der Hochzeitsnacht auf Abwegen

44 Min.Ab 12

Eine besorgte Anwohnerin vermutet bei ihren Nachbarn häusliche Gewalt und ruft die Polizei. Nach mehrfachem Klingeln öffnet die leicht bekleidete Hausdame den Beamten und erklärt, dass heute ihre Hochzeitsnacht sei und die Geräusche wohl eher aus einvernehmlichen Aktivitäten herrühren. Als die Polizisten den Einsatzort gerade verlassen wollen, nimmt der Fall plötzlich eine unerwartete Wendung ...

