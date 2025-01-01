Auf Streife
Folge 45: Blindenführhund gestohlen
45 Min.Ab 12
An einer Bushaltestelle wird einem Mann sein Blindenführhund gestohlen. Er vermutet zwei oder drei junge Männer hinter der Tat. Glücklicherweise ist das Tier mit einem GPS-Sender ausgestattet. Werden die Polizisten den Hund finden? Im Anschluss hat ein angetrunkenes Ehepaar Sex im Bett eines Möbelhauses. Die empörte Chefin fordert Schadensersatz für das versaute Ausstellungsstück. Als das Paar dafür nicht aufkommen möchte, ruft sie die Polizei hinzu.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1