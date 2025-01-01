Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 48
45 Min.Ab 12

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle finden die Polizisten im Handschuhfach einer Fahrerin 100 Gramm Marihuana. Die Frau wirkt sichtlich nervös, streitet jedoch ab, von den Drogen gewusst zu haben. Als der Verdacht auf ihren Sohn fällt, nimmt der Fall eine dramatische Wendung. Danach ruft eine geschockte Passantin die Polizei, weil sie auf der Straße eine verletzte Achtjährige gefunden hat.

