Auf dem Damenklo ist die Hölle losJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 84: Auf dem Damenklo ist die Hölle los
45 Min.Ab 12
Auf der Damentoilette eines Restaurants kommt es zwischen einem Gast und der Klofrau zu einem heftigen Streit. Wer hat angefangen und warum? Eine Drogenabhängige randaliert halb nackt auf dem Bahnhofsvorplatz und droht mit Selbstmord. Kann der verwirrten Frau geholfen werden? Eine Frau behauptet, vom Vater ihrer Enkeltochter mit Benzin übergossen worden zu sein. Der Beschuldigte streitet das ab. Ist er unschuldig?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1