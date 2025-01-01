Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 84
45 Min.Ab 12

Auf der Damentoilette eines Restaurants kommt es zwischen einem Gast und der Klofrau zu einem heftigen Streit. Wer hat angefangen und warum? Eine Drogenabhängige randaliert halb nackt auf dem Bahnhofsvorplatz und droht mit Selbstmord. Kann der verwirrten Frau geholfen werden? Eine Frau behauptet, vom Vater ihrer Enkeltochter mit Benzin übergossen worden zu sein. Der Beschuldigte streitet das ab. Ist er unschuldig?

