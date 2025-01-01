Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Elfjähriger fast angezündet

SAT.1Staffel 4Folge 100
Folge 100: Elfjähriger fast angezündet

45 Min.Ab 12

Nachts steht eine 76-jährige Fremde vor der Tür einer 38-jährigen Ingenieurin. Diese nimmt sie für eine Nacht bei sich auf. Doch der unerwartete Gast hat nicht vor, am nächsten Tag zu gehen. - Ein 35-Jähriger nutzt widerrechtlich den Behindertenparkplatz vor einem Supermarkt. Im Streit mit einem Gehbehinderten begründet er dies mit seiner hochschwangeren Frau, die prompt ihre Wehen bekommt.

SAT.1
