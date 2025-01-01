Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 105
Folge 105: Ganz der Vater

45 Min.Ab 12

Ein 16-Jähriger bedrängt eine 15-Jährige auf der Toilette des Jugendzentrums. Zur Verwunderung der Polizisten bestätigt er den Vorfall ohne Einsicht etwas Falsches getan zu haben. - Eine Hartz IV-Empfängerin wird beim Diebstahl von Energydrinks erwischt. Hintergrund ist die ihre fehlende Kraft und Energie für ihr Baby - doch wo ist das Kind? - Und: Ein Installateur begibt sich in ein Bordell, um eine kaputte Sanitäranlage zu reparieren - und trifft dort seine Tochter ...

SAT.1
