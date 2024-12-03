Kein Freund und HelferJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 108: Kein Freund und Helfer
45 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12
Eine Rentnerin stürmt keifend auf die Polizisten im Streifenwagen zu. Was ist geschehen? - Die Beamten folgen einem anonymen Hinweis, den eine Lokalredakteurin erhalten hat. Treffen sie noch rechtzeitig am Ort des angekündigten Geschehens ein? - Eine 24-jährige Abteilungsleiterin wird zum Mobbing-Opfer ihrer 38-jährigen Mitarbeiterin. - Und: Ein Mann wird auf einem Parkplatz mit einer Flasche niedergeschlagen. Kurz zuvor war seine Adoptivtochter noch bei ihm ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1