Auf Streife

SAT.1Staffel 4Folge 112
Folge 112: Der Nachbar wars

44 Min.Ab 12

Ein Rentner soll auf eigene Faust die Ruhestörung der Nachbarn beendet haben. Doch der beschuldigte Täter weiß von nichts. - Aus Wut über die eingeladene Ex lässt eine 34-Jährige ihren Bräutigam vor dem Traualtar stehen und feiert halbbekleidet auf einer Kneipentheke. - Allgemeine Verkehrskontrolle: Eine Mutter reagiert aggressiv auf die Fragen der Polizisten. Ein Drogenschnelltest lässt die junge Frau komplett ausrasten ...

