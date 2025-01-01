Auf Streife
Folge 119: Kopf hoch
45 Min.Ab 12
Auf einem Spielplatz wird einer Mutter das Handy aus der Hand gerissen. Die Diebin flüchtet, aber kehrt nach einigen Minuten wieder zurück. Mit einer Mords-Wut. - Eine 17-Jährige wird während ihrer Arbeit in einer Eisdiele von einem Fremden belästigt. Dieser behauptet jedoch, ein Sex-Date mit ihr zu haben. - Ein 29-Jähriger wird von einem Rentner mit dem Auto angefahren. Angeblich ist der junge Mann in die Parklücke gesprungen, in die der Rentner einparken wollte.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1