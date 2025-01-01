Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der Fluch

SAT.1Staffel 4Folge 134
Der Fluch

Der FluchJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 134: Der Fluch

45 Min.Ab 12

Bei einer 71-Jährigen ist eingebrochen worden. Sie ist sich sicher, dass auf ihr ein Fluch liegt und deshalb der Einbruch stattfand. Schließlich hatte die Wahrsagerin das vor wenigen Tagen erzählt. Ein 46-Jähriger wird von seiner Ehefrau in die Garage gelockt und auf einem Stuhl gefesselt. Und nun kann er nicht mehr aufstehen - handelt es sich hierbei um einen schlechten Scherz oder ist es bitterer Ernst?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen