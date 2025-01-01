Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Schlechtes Versteck

SAT.1Staffel 4Folge 151
46 Min.Ab 12

Eine Hausfrau stürzt mit ihrem Fahrrad, weil ein Gulli offenliegt. Ein 19-Jähriger sitzt über sie gebeugt neben ihr. Hat er etwas mit dem geöffneten Gulli zu tun? - Ein Betreiber einer Badeanlage entdeckt ein Pärchen beim Sex und schlägt sofort Alarm. Als die Polizei den Sachverhalt aufklärt, entdeckt die Beschuldigte einen Spanner mit Kamera im Gebüsch. - Ein 40-Jähriger verhält sich wie ein wildgewordener Hund und verletzt dabei die Passanten vor einem Bekleidungsgeschäft.

