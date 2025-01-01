Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Bandkrieg

SAT.1Staffel 4Folge 17
Bandkrieg

BandkriegJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 17: Bandkrieg

44 Min.Ab 12

Die Band "The Taste" stellt nach dem Gig fest, dass Instrumente aus dem Transporter entwendet wurden. Der Sänger vermutet, dass die Vorgruppe den Diebstahl begangen hat und es kommt zu einer Schlägerei. - Eine Klassenfahrt gerät außer Rand und Band. Sind es nur die Schüler, die eine Party veranstalten? - Die Polizisten werden zu einem Streit zwischen zwei Herren im Altersheim gerufen. Was ist der Grund für die Prügelei?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen