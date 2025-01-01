Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 26
Folge 26: Junge reißt aus und schläft im Wald

44 Min.Ab 12

Ein Achtjähriger wird von einem Förster im Wald aufgegriffen. Kann es sein, dass der Junge nicht nur frische Luft schnappt, sondern bereits seit geraumer Zeit dort haust? - In der Nachbarschaft werden Mülltonnen von einem Unbekannten gesprengt. Können die Polizisten den Täter fassen? - Ein Mann wird von der Polizei erwischt, wie er sich auf einem Skateboard an ein Auto klammert und so ungeahnte Geschwindigkeiten erreicht.

SAT.1
