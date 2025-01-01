Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Das Muttermilchmassaker

SAT.1Staffel 4Folge 38
Das Muttermilchmassaker

Das MuttermilchmassakerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 38: Das Muttermilchmassaker

44 Min.Ab 12

Die Polizisten werden zu einer Apotheke gerufen, in der eine junge Frau ihre Muttermilch austeilt. - Anonymer Autounfall: Eine Rentnerin wird angefahren, doch vom Täter ist weit und breit keine Spur. - Eine besorgte Mutter bittet die Polizei um Hilfe, da zwei kostümierte Männer auf dem benachbarten Spielplatz ihr Unwesen treiben. - Und: Die Beamten werden zu einem Mietshaus gerufen, in dem ein Mann alle tyrannisiert. Handelt es sich um einen gewöhnlichen Nachbarschaftsstreit?

