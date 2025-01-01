Auf Streife
Folge 51: An der Theke ist was los
44 Min.Ab 12
Streit in einer Metzgerei: Ein älterer Herr schlägt mit seinem Gehstock auf einen Studenten ein, der sich mit einer Salami wehrt. - Ein Mann verwechselt das Fenster mit der Haustür und stürzt in den Garten. Während der Vernehmung taucht plötzlich ein weiterer Mann auf und behauptet, dass es sein Haus ist. - Ein Zwölfjähriger hat gesehen, wie eine Dame von zwei Männern im Park verschleppt wurde. Die mutmaßlichen Entführer hinterlassen eine Spur, die zu einem finsteren Ort führt.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1