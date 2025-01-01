Auf Streife
Folge 53: Fest verbunden
44 Min.Ab 12
Ein Gastwirt behauptet, dass er von einem Ausländer mit K.o.-Tropfen betäubt und dann ausgeraubt worden ist. Als ein Stammgast die Gaststätte betritt, erzählt das mutmaßliche Opfer kurioserweise eine ganz andere Story über den Tathergang. - Eine Hochschwangere randaliert in einer Arztpraxis und schlägt eine Angestellte zu Boden, nachdem sie als Kassenpatientin drei Stunden im Wartezimmer verbracht hat.
