Auf Streife

Ich kann nicht mehr

SAT.1Staffel 4Folge 55
Folge 55: Ich kann nicht mehr

45 Min.Ab 12

Eine 14-Jährige will sich von einem Kletterturm in den Tod stürzen. Können die Beamten den Teenager-Selbstmord verhindern? Eine junge Frau beweist Zivilcourage und hilft einer 17-Jährigen, die von zwei Jungs auf der Damentoilette bedrängt wird. Einer der Täter ist flüchtig und knöpft sich die Zeugin nach der Polizeivernehmung vor.

Auf Streife
SAT.1
