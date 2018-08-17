Auf Streife
Folge 6: Wo ist Oma
44 Min.Folge vom 17.08.2018Ab 12
Eine Frau vermisst ihre demenzkranke Mutter. Sofort verständigen die Beamten die Kollegen von der Hundestaffel und begeben sich auf die Suche. - Ein Vater geht auf den Turnlehrer seiner Tochter los, weil dieser in der Umkleidekabine Kameras installiert. - Eine Kiez-Größe ruft die Polizei, weil in seinen Wohnwagen eingebrochen wurde. Der Täter ist vor Ort und hatte Glück, dass der Anrufer sich seiner nicht selbst angenommen hat.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1