Auf Streife
Folge 65: Die Stimme aus dem Kofferraum
44 Min.Ab 12
Ein Kfz-Mechaniker macht bei den Eltern seiner Freundin eine grauenhafte Entdeckung: Aus dem Kofferraum eines vor dem Haus parkenden Autos dringen panische Hilfeschreie! - Krankhafte Eifersucht treibt einen 32-Jährigen in das Café, in dem seine Ex-Freundin arbeitet. Als er ihr unbegründet eine Szene macht, schreitet ein Gast ein. - Ein angeblicher Graf nistet sich für längere Zeit in einem Hotel ein. Kurioserweise darf kein Angestellter die Suite betreten ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1