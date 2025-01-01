Auf Streife
Folge 72: Unbedacht
45 Min.Ab 12
Diebesbanden schicken Kinder zum Klauen los. Ein Ladenbesitzer ist überzeugt, dass er genau so einen minderjährigen Zwangsdieb auf frischer Tat ertappt hat. - Eine Rentnerin bestellt des Öfteren Altgold im Internet. Doch die letzten Lieferungen sind nicht angekommen. Um die Diebe zu entlarven, fordert sie den Verkäufer auf, einen Peilsender an der Lieferung anzubringen. - Und: Auf dem Weg ins Fußballstadion verfährt sich ein eingefleischter FC-Fan - mit ungeahnten Folgen.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1