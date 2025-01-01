Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Nicht von dieser Welt

SAT.1Staffel 4Folge 78
Nicht von dieser Welt

Nicht von dieser WeltJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 78: Nicht von dieser Welt

45 Min.Ab 12

Eine angebliche Außerirdische nutzt ein Kinderklettergerüst als Sockel für ihre Standortbestimmung. Das imponiert einem Zehnjährigen. Seine Mutter ist allerdings alles andere als beeindruckt von der Frau in Alufolie. - Zwei Nachbarn gehen aufeinander los, weil einem die Mülltonne geklaut wurde. Da der eine mutmaßlich für den Diebstahl verantwortlich ist, wird der Müll nun in seinem Vorgarten entsorgt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen