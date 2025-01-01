Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die Milchmädchenrechnung

SAT.1Staffel 4Folge 84
Die Milchmädchenrechnung

Die MilchmädchenrechnungJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 84: Die Milchmädchenrechnung

44 Min.Ab 12

Ein 53-jähriger Spaziergänger beobachtet, wie eine vermummte Person mit einer großen Tasche ins Nachbarhaus einbricht. Der Bewohner ist allerdings zu Hause und hat keinen Dieb bemerkt. Ein Missverständnis? - Eine 23-jährige Studentin traut ihren Augen nicht, als sie ein Ufo-ähnliches Gerät vor ihrem Schlafzimmer schweben sieht. Bei näherer Betrachtung erkennt sie, dass es sich um eine Drohne handelt - die von ihrem Nachbarn gesteuert wird!

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen