SAT.1Staffel 4Folge 92
Folge 92: Verwechselt

45 Min.Ab 12

Eine Frau rast in ein parkendes Auto. Zunächst täuscht sie eine klassische Gas-Bremse-Verwechslung vor. Als die Halterin des beschädigten Autos hinzukommt, ist davon keine Rede mehr. - Die Beamten beobachten, wie eine Zehnjährige ihre torkelnde Mutter auf offener Straße stützt. Als sie eingreifen, gerät die Situation außer Kontrolle. - Eine 14-jährige Trickdiebin überfällt eine ältere Dame. Doch sie hat nicht damit gerechnet, dass uniformierte Zeugen sie beobachtet haben.

SAT.1
