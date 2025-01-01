Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 120
Folge 120: Koelschemaedschefummele.de

45 Min.Ab 12

Schreie und Poltern dringen aus der Wohnung einer 40-Jährigen. Auch nach mehrmaligen Klopfen öffnet niemand, sodass ihre Freundin die Polizei einschaltet. - Ein Baumaschinenhändler alarmiert die Polizei, weil er zwei Jungs auf seinem Hof erwischt hat. Zudem liegt ein Mädchen bewusstlos auf dem Boden. - Auf Streife in einem Villenviertel bemerken die Beamten einen Mann, der an einem Kletterseil vom Balkon hängt. Es kommt der Verdacht auf, dass er ein Einbrecher ist.

