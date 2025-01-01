Auf Streife
Folge 125: Auf Amokfahrt
45 Min.Ab 12
Ein schrecklicher Unfall ereignet sich vor einem Jugendtreff. Dabei werden drei Jugendliche schwer verletzt. Zwei von ihnen können allerdings Hinweise zum Unfallhergang geben. - Vor den Augen eines Zeugen wird eine junge Frau von einem Mann mit Gewalt in ein Haus gezerrt. Doch der Beobachter alarmiert schnell genug die Polizei. - Ein 16-Jähriger versucht, einer Bettlerin das Geld zu stehlen. Doch die Passanten hindern ihn an einer Flucht.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1