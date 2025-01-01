Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Oh Schreck, das Kind ist weg!

SAT.1Staffel 5Folge 134
Oh Schreck, das Kind ist weg!

Oh Schreck, das Kind ist weg!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 134: Oh Schreck, das Kind ist weg!

44 Min.Ab 12

Eine 30-Jährige läuft panisch in einem Park umher. Obwohl der Kinderwagen samt einem Baby neben ihr steht, sucht die aufgelöste Mutter nach ihrem Kind. - Bei einem Verkehrsunfall ist eine Floristin mit ihrem Lastenfahrrad in ein Auto gefahren. Doch anstatt sich mit der Geschädigten zu unterhalten, beschimpft sie ihren Ex-Freund, der aber nicht vor Ort ist. - Auf Streife fällt den Beamten eine Frau auf, die aufgeregt mit ihrer Krücke zwei junge Frauen bedroht.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen