Auf Streife
Folge 141: Saures für Raser
44 Min.Ab 12
Die Beamten werden von einer 38-Jährigen gerufen, weil ein 42-Jähriger mit seinem Fahrzeug in ihren Vorgarten gerast ist und einen Schaden angerichtet hat. Doch er behauptet, dass sie den Unfall selbst zu verschulden hat. - Der Wagen eines Importeurs ist besprüht worden. Doch er hat schon einen mutmaßlichen Täter selbst überlistet. Doch der beschuldigte 17-Jährige weist jede Schuld von sich.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1