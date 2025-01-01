Auf Streife
Folge 144: Das Krümelmonster
44 Min.Ab 12
Ein Junge liegt apathisch in der Spielecke eines Kindergartens. Er schläft so fest, dass ihn sogar seine Mutter nicht mehr wach bekommt. Zudem ist seine sonst schüchterne Freundin völlig aufgekratzt. - Eine 44-Jährige ruft die Polizei. Sie hat sich in ihrem Auto verbarrikadiert, da angeblich eine Riesenspinne in ihrem Vorgarten unterwegs ist. - Ein bewusstloser Limousinenfahrer wird in seinem Wagen aufgefunden.Er hat eine Platzwunde und in sienem Mund steckt ein 500 Euro-Schein.
