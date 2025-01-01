Auf Streife
Folge 145: Bevor der Hahn dreimal kräht
45 Min.Ab 12
Eine Bäuerin findet ihren Mann verletzt vor. Angeblich hat ein Mann ihn überfallen, als er die Frühstückseier aus seinem Hühnerstall holen wollte. Doch die schweren Verletzungen widersprechen seiner Aussage. - Eine 19-Jährige steht mit einem gemieteten Transporter vor dem Haus ihres Freundes, weil sie heute ihre erste gemeinsame Wohnung beziehen wollten. Als sie klingelte, öffnet die Mutter und behauptet, dass ihr Sohn sich plötzlich gegen den Auszug entschieden habe.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1