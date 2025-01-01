Auf Streife
Folge 149: Die Dildo-Zwerge
45 Min.Ab 12
Ein Nachbarschaftsstreit eskaliert: Angeblich hat eine 48-Jährige die Gartenzwerge der Nachbarin mit Kondomen und Vibratoren geschändet. - Ein Date am Badesee startet für eine 16-Jährige entgegen ihren Erwartungen: Anstatt ihren gleichaltrigen Schwarm anzutreffen, findet sie dessen 17-jährigen Bruder halbnackt und bewusstlos vor. - Eine Achtjährige durchwühlt den Hausmüll nach Essensresten. Ein 55-Jähriger beobachtet das Mädchen und alarmiert daraufhin die Polizei.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
