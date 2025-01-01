Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für eine handvoll Hundefutter

SAT.1Staffel 5Folge 152
45 Min.Ab 12

Die Polizisten erreicht der Notruf eines 50-Jährigen. Angeblich ist ein Einbrecher auf seinem Grundstück unterwegs. Als die Beamten eintreffen, trauen sie ihren Augen nicht. - Ein Mann mit einer Stichwunde im Bauch wird an einer Waldlichtung aufgefunden. Als die Beamten und der Rettungsdienst sich um den Verletzten kümmern, dringen Schreie aus dem Wald. - Auf der Herrentoilette einer Kneipe wird ein 47-Jähriger bewusstlos aufgefunden.

