Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Beim einparken angefahren

SAT.1Staffel 5Folge 153
Beim einparken angefahren

Beim einparken angefahrenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 153: Beim einparken angefahren

45 Min.Ab 12

Bei einem Verkehrsunfall ist eine 42-Jährige beim Einparken mit ihrem Wagen in einen 21-Jährigen gefahren. Doch die Verletzungen des Angefahrenen passen nicht zum geschilderten Unfallhergang. - Ein Kind wählt den Notruf, der nach kurzer Zeit abbricht. Als die Beamten bei der angegebenen Adresse eintreffen, finden sie eine weinende Sechsjährige und ihre Leih-Oma vor, die behauptet, dass alles in Ordnung sei.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen