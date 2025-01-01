Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

König der Diebe

SAT.1Staffel 5Folge 155
König der Diebe

König der DiebeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 155: König der Diebe

45 Min.Ab 12

Sowohl eine Schlägerei als auch ein Diebstahl ereignet sich auf offener Straße. Als die Beamten eintreffen, ist einer der Streithähne bereits auf der Flucht. Eine Zeugin gibt einen Hinweis. - Eine 37-Jährige ruft die Polizei: Ein Unfall mit Personenschaden hat sich vor ihren Augen ereignet. Sofort rücken die Beamten und der Rettungswagen aus. Am Einsatzort erreicht sie der nächste Notruf. - Und: Die Polizei erhält eine Notruf-SMS einer Frau: Sie wird von einem Mann belästigt.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen