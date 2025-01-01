Auf Streife
Folge 16: Im Wagen vor mir
44 Min.Ab 12
Zwei Polizisten werden Augenzeugen einer Dreier-Schlägerei. Unerwartet stellt sich heraus, dass einer von den Schlägern ihr Kollege in zivil ist. - Aufgrund eines Schulverweises betrinkt sich eine 15-Jährige, schnappt sich den Wagen ihres Stiefvaters und haut von zuhause ab. Doch sie kommt nicht weit, denn ein Baum versperrt ihr die Weiterfahrt. - Die Wohnung eines 78-Jährigen soll geräumt werden, nachdem der Vermieter Eigenbedarf angekündigt hat.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1