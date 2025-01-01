Auf Streife
Folge 17: Bunte Farben überall
46 Min.Ab 12
Ein Achtjähriger ist außer Rand und Band und randaliert im Treppenhaus. Eine Nachbarin alarmiert die Polizei ... - Am Morgen eines Schönheitswettbewerbs wacht eine Teilnehmerin auf und stellt fest, dass sich jemand an ihren Haaren zu schaffen gemacht hat. - Ein 19-Jähiger schmeißt eine Sturmfrei-Party. Plötzlich stehen die Eltern in der Tür und finden einen der Partygäste blutüberströmt im Wohnzimmer vor.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1